Maxine 360, parrucca di capelli vergini brasiliani ondulati con retina, capelli umani completamente non trattati, per donne di colore, densità 180%

1. Parrucca di capelli veri 100 % di grado 9A con retina, di colore nero naturale, per donne di colore, con capelli corti sull’attaccatura, attaccatura dei capelli naturale, non cadono e non si annodano. È comoda per ogni occasione, come feste, matrimoni, festival, scuola e così via.

2. La parrucca 360 con retina è versatile. Si può indossare con i capelli sciolti o raccolti in una coda; ha anche una cinghia regolabile per maggiore sicurezza; al centro della parrucca, le ciocche sono a trama a macchina; ogni unità ha una densità del 180 % circa.

3. Struttura della calotta: Parrucca 360 di capelli veri con lace front in pizzo svizzero di circa 170 g, circonferenza 57,1 cm. Grazie alla cinghia regolabile è possibile ottenere un’ampia scriminatura e legare i capelli in una grande coda di cavallo.

4. Colore capelli: naturale non trattato; possono essere tinti di qualsiasi colore e messi in piega come i propri capelli, con il parere di hair stylists.

