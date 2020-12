Massaggio Gambe Elettrico, Massaggiatore Per Gambe Con Calore, Massaggiatori Elettrici Per Gambe E Piedi, Massaggio Gambe A Compressione D’aria, Portatile Pressoterapia Per La Circolazione E Il Relax

ESPERIENZA DI MASSAGGIO COMPLETO PER LE GAMBE: il massaggiatore per gambe a compressione d’aria ha airbag più grandi per massaggiare più area intorno alle gambe. molte modalità di massaggio e molte intensità disponibili in 7 tecniche di massaggio per fornire un’esperienza di massaggio diversa. La funzione di spegnimento automatico di 20 minuti è molto utile per gli anziani.

UTILE PER RLS EDEMA RELIEF: questo massaggiatore per gambe a compressione d’aria Sia che i giovani lavorino in ufficio, gli atleti finiscano l’allenamento o gli anziani restino a casa, le nostre gambe e i nostri piedi si sentono sempre molto stanchi anche doloranti. Questo massaggiatore per gambe e piedi a compressione d’aria può alleviare in modo sicuro e facile l’affaticamento e il dolore e migliorare la circolazione sanguigna ogni giorno.

DIMENSIONE REGOLABILE DELLE FASCE GAMBE e CARATTERISTICHE DI SICUREZZA INTEGRATE – Le fasce del massaggiatore gambe possono essere regolate tramite il velcro, la circonferenza massima del polpaccio può essere fino a 21 pollici. Il massaggiatore per le gambe per la circolazione si spegne automaticamente dopo 20 minuti per un’esperienza utente più sicura. Il design con cavo consente una potenza costante tutto il tempo per la migliore esperienza di massaggiatore di gambe e piedi.

FACILE DA USARE: i giovani o gli anziani possono entrambi controllare facilmente il massaggiatore ad aria per le gambe tramite il controller portatile, godere della modalità e dell’intensità migliori che ti piacciono. È alimentato da un adattatore 12V-1A, sicuro e affidabile.

GARANZIA – Forniamo 24 mesi di garanzia per problemi relativi alla qualità e assistenza post-vendita a vita. In caso di problemi, non esitare a contattarci.

Prezzo: 288,37 €

