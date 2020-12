Massaggiatore per gambe a compressione d’aria per la circolazione, stivali per pressoterapia per vita, gambe, polpacci e braccia Rilassamento della circolazione sanguigna Fisioterapia riabilitativa

★ FACILE DA UTILIZZARE: il massaggiatore per le gambe non è un oggetto complicato, molto facile da indossare e da usare. Devi solo scegliere il livello giusto in base alle tue esigenze. Naturalmente, ti forniremo istruzioni dettagliate.

★ QUATTRO CAMERE D’ARIA E TUBO INTEGRALE: è un dispositivo di massaggio a pressione pneumatica a 4 livelli che migliora l’effetto della circolazione sanguigna e si ripete pompando l’aria e riducendola come se stessi respirando. Il bracciale e il tubo che immette l’aria sono integrati, quindi non è necessario montarli ed è facile da riporre.

★ PIEDI COMPLETI E MASSAGGIO AL VITELLO: usa il dispositivo di compressione delle gambe a intervalli di 0-30 minuti con spegnimento automatico per rilassarti e distenderti. Allevia la tensione nella parte inferiore delle gambe, migliora la circolazione e prova sollievo per la sindrome delle gambe senza riposo, l’edema, le vene varicose e aiuta il recupero dopo gli allenamenti.

★ CONVENIENTE: il miglior massaggiatore per le gambe allevia il piede e il braccio, trattando il dolore muscolare. Possiamo realizzare il tuo sogno che fa affaticare i muscoli a casa tua.

★ ECONOMICO: il massaggiatore per gambe a compressione d’aria non solo ti aiuta a risparmiare un sacco di soldi, ma anche a risparmiare tempo. Perché puoi farlo a casa o in ufficio, quindi non devi andare al reparto massaggi.

Prezzo: 167,36 €

(alla data del Dec 14,2020 02:34:17 UTC – Dettagli)