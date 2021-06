Maschera per il viso a LED, macchina per la bellezza PDT, dispositivo per fototerapia a 7 colori Rimozione dell’acne Macchina per ringiovanimento della pelle con terapia della luce LED(io)

Potente funzione di riparazione: lo strumento di bellezza fotonica ha la funzione di diminuire le macchie, riparare la pelle e nutrire in profondità. Ringiovanire la pelle, ridurre le linee sottili, restringere i pori e pulire a fondo la pelle. Questo strumento di bellezza può anche ridurre efficacemente rughe e cedimenti, restringere i pori, migliorare la pelle grassa e rafforzare e rassodare la pelle. Ottieni una pelle chiara, tenera, elastica e giovane.

Sicurezza: questo strumento di bellezza per il trattamento dell’acne ha più vantaggi. Ciascuna delle nostre sfere per terapia LED è più avanzata, più sicura e più efficace delle perle per lampada LED nel salone di bellezza. La terapia della luce può alleviare il dolore ed eliminare l’acne, senza bruciare, confortevole e indolore. È adatto per il trattamento di acne, viso arrossato, pori e altri problemi del viso.

Macchine professionali per saloni di bellezza domestici: utilizzando la tecnologia avanzata PDT (elaborazione dinamica dei fotoni), la fototerapia è confortevole, sicura e senza effetti collaterali. Ci sono 7 colori tra cui scegliere, che aiutano a ripristinare un aspetto giovanile, a rendere il tuo viso o altre parti della pelle più luminose, sane e in buone condizioni.

Luce rossa/viola/ciano/bianco: emette luce rossa, migliora l’attività cellulare e accelera il metabolismo, sbianca e sbiadisce le macchie, elimina le rughe, restringe i pori, migliora l’invecchiamento e l’ossidazione. Viola, ripara l’acne, sbianca e rende la pelle sensibile. La luce blu ciano aumenta l’energia cellulare e favorisce il metabolismo. La luce bianca accelera il metabolismo dei tessuti attivi, migliora le linee sottili e il rilassamento cutaneo.

Luce blu/luce verde/luce gialla: emette luce blu, rimuove l’acne, ripara la pelle senza lasciare cicatrici. La luce verde è accesa, riduce la secrezione di olio per la pelle, dragando la linfa ed eliminando l’edema. La luce gialla fornisce energia alle cellule della pelle, migliora il drenaggio linfatico, la pelle ruvida e le rughe, migliora il rossore della pelle, la tigna, ecc. E migliora l’immunità.

Prezzo: 176,39 €

(alla data del Jun 29,2021 00:25:06 UTC – Dettagli)