MAIZHAN 40K Cavitazione 3 in 1 Macchina Dimagrante RF Macchina Perdita di Peso Corpo Perdita Viso Spa Salon Pressione Negativa Che Modella Lo Strumento di Bellezza

40K CAVITAZIONE HEAD – Usando le proprietà fisiche di 40KHz ultrasuoni, nel grasso prodotto numerose bolle fini di vuoto, sotto la vibrazione onda continuo restringersi nella bolla verso l’interno oppressione, sabbiatura efficacemente la membrana delle cellule di grasso, per allineare decomporsi e sciogliere il contenuto di grassi

FUNZIONE: sbiancamento della pelle, grinza che rimuove .Per migliorare, stringere skin.Tightening chin.Remove collo lines.Shrink pori, anti-allergy.Improve la pulizia profonda conditions.Ultrasonic occhio

TRIPOLAR RF HEAD – E ‘l’uso di collagene nel derma 60 ℃ ~ 70 ℃ di temperatura, produrrà una contrazione immediata delle caratteristiche, si può lasciare la pelle flaccida dopo la riparazione, si sentono subito sollevamento verso l’alto, la compattazione del effetto pelle tirare. Un flusso costante di collagene, renderà la pelle derma spessore e aumentare la densità, rughe riempimento, ripristinare l’elasticità della pelle e lucentezza

Quadrupolare RF HEAD – tetrapolare tecnologia a radiofrequenza ciclo avanzata, in un secondo può essere sede di regolazione del campo elettrico nell’elettrodo tessuto cambiamento milioni biologiche di volte, la resistenza naturale del tessuto sottocutaneo per generare calore, stimolazione calore più nuovo collagene strato del derma secrete

pellicola protettiva sulla parte superiore del dispositivo, può toglierlo superficie della macchina è finitura lucida.

Prezzo: 364,99 €

(alla data del May 04,2021 08:11:26 UTC – Dettagli)