Macchina per ringiovanimento della pelle, macchina del viso termica a radiofrequenza bipolare RF, rimozione delle rughe, allungamento della pelle, per viso e occhi del corpo

Principio — Adotta l’ultimo sistema di RF bipolare innovativo per fornire energia a radiofrequenza. Insieme all’età, al lavoro e al riposo, la riduzione della secrezione di collagene sulla pelle fa sì che la pelle delicata inizi a diventare liscia e secca, in modo che la pelle sia giovane, è necessario aumentare il contenuto di collagene della pelle.

Design professionale e sicuro: questa macchina per l’allungamento della pelle con RF è dotata di funzioni di autodiagnosi basate su un design sicuro, che può eseguire automaticamente la verifica di efficacia da sola. Questo sarà più sicuro da usare.

Testina RF – Questo dispositivo di aggiornamento viene fornito con 3 diverse testine bipolari per soddisfare le vostre diverse esigenze. Ci sono 5 ingranaggi di regolazione per il trattamento in diverse parti e si regola facilmente con i due pulsanti.

Per tutte le parti del corpo – può trattare in modo efficace e sicuro le linee sottili e le rughe sulla maggior parte delle parti del corpo, tra cui viso, collo, occhi, addome, braccia, mani, cosce e glutei. Inoltre, ammorbidisce la pelle irregolare, con fogole nel corpo e riduce temporaneamente l’aspetto della cellulite.

Facile da usare – il pezzo può essere smontato per tenerlo facilmente con le mani durante il trattamento, anche se non è necessario utilizzarlo, può essere messo in lavatrice per evitare lo sporco e i batteri. Non esitare a contattarci se non sai come usarlo o se hai problemi di qualità.

