Macchina per la microdermoabrasione a microdermoabrasione diamantata, macchina per la bellezza delle rughe ringiovanimento della pelle dello strumento di bellezza del micro-intaglio diamante adatt(EU)

CHE COSA È LA DERMABRASIONE DI DIAMANTI? È un miglioramento creativo della microabrasione microcristallina. La dermoabrasione diamantata ha consentito una procedura di riparazione della pelle non chirurgica utilizzando teste di diamante sterili per strofinare o strofinare lo strato superiore della pelle, quindi aspirare le particelle insieme a sporco e pelle morta. Questa procedura rimuove residui di pelle, imperfezioni, imperfezioni, rughe e pigmenti indesiderati sulla pelle.

CHE COSA È LA FUNZIONE? Promuovere il metabolismo, favorire il rinnovamento cutaneo, rimuovere l’invecchiamento delle cellule morte della pelle, evitare un eccessivo accumulo cellulare, mantenere la pelle liscia e sensibile, favorire la circolazione sanguigna. Migliora il tono della pelle rilassato e irregolare. Promuovere la rigenerazione delle cellule epidermiche di base, favorire l’assorbimento del prodotto, migliorare l’umidità della pelle, inibire efficacemente la formazione di melanina, ri

SICURO E DOLORE: la microdermoabrasione è una terapia non invasiva, nessuna stimolazione, sicura, facile, rapida, senza effetti collaterali. Sono disponibili diversi punti di forza e barre di forma per diverse parti del corpo come occhi e viso. I pali sono resistenti e durevoli per garantire anni di utilizzo.

ADATTO PER LE PARTI DEL CORPO: l’intensità del vuoto può essere regolata in diverse aree. Applicare su viso, fronte, petto, naso, collo, occhi e altre parti. (Vedi le istruzioni per i dettagli.)

NON USARE NELLE SEGUENTI AREE: 1. Pelle sensibile; 2. eruzione cutanea; 3. Pelle danneggiata, infiammata o infetta; 4. cicatrice chirurgica di età inferiore a 12 mesi; 5. pelle gonfia; 6. Le sonde non devono puntare direttamente sul bulbo oculare. 7. Non applicare ai genitali

Prezzo: 162,39 €

(alla data del Aug 01,2021 10:39:57 UTC – Dettagli)