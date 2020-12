Macchina di Tatuaggio Biomaser Mini Tattoo Permanent Makeup Pen Kits Swiss Motor Rotary Tattoo Machine Pen con controllo della velocità Eyebriel Eyeliner Body Lips make-up penna

[Spedire con DHL entro 5-7 giorni]. Il motore svizzero fa funzionare la macchina in modo potente e fluido, quasi senza rumore

Le macchine utilizzano gli aghi a cartuccia, puliti e sicuri, le dimensioni dell’uscita degli aghi max. a 3-4MM. Questa macchina funziona anche per Micro Mesotherapy con un Meso-Needles speciale

Fornisce maggiore potenza e precisione per una penetrazione ottimale del pigmento e risultati duraturi

Fessura incorporata, fissa e rigida, la lunghezza dell’ago è regolabile, risparmia il tempo di funzionamento, riduce il dolore delle raffiche.

NESSUN RISCHIO DI ACQUISTO! Per qualsiasi problema relativo a questa MACCHINA PER TATUAGGIO PERMANENTE, contattaci via AMAZON, faremo del nostro meglio per risolvere tutti i tuoi problemi! Aggiungi al carrello ora!

Prezzo: 219,99 €

(alla data del Dec 17,2020 03:10:08 UTC – Dettagli)