LVY Yaki capelli umani 9A capelli veri brasiliani Capelli umani non trattati 3 pacco 22 24 26 Pollice 100% extension capelli veri

1.Materia prima di alta qualità: 100% capelli umani, tagliati da donatori Yong e sani con più rimbalzo, estremità più spesse, nessuna lavorazione chimica, nessun pelo animale, ogni capello è sano, lucido, capelli naturali,extension capelli veri

2.Capelli vergini di alta qualità: Yaki capelli umani possono essere facilmente arricciati, tinti, sbiancati, riutilizzati o in qualsiasi stile come i tuoi capelli. Nessun spargimento, nessun groviglio, nessun pidocchio, doppia trama della macchina forte, previene lo spargimento

3.Colore dei capelli: i capelli veri brasiliani sono naturali neri, 1B di colore, molto puliti, naturali, morbidi, pettinati facilmente proprio come i tuoi capelli,100% human hair

4.Peso e lunghezza dei capelli: capelli veri brasiliani 3 Bundles, 22 24 26 pollice, Circa 55 60 65 cm dopo la raddrizzatura. 300g, Soft e Thick, extension capelli veri

5.Termine di consegna: Amazon prime Fast Spedizione gratuita, Yaki capelli umani verrà spedito entro 24 ore (eccetto fine settimana e festività legali); 3-7 giorni di consegna .Accetta 7 giorni senza motivo di ritorno e scambio

Prezzo: 159,99 €

