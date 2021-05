LUVODI Tracolla Trolley professionale Trolley Tracolla con specchio e dimmerabile Luci a LED Beauty Vanity Trolley grande rotella da viaggio Cosmetic Storage Organizer con presa universale

Elegante e pratico: la custodia per il trucco con rotelle e impugnatura telescopica per carichi pesanti lo rende perfetto e facile da trasportare, mentre la truccatrice si porta all’aperto e ritocca gli attori. Dimensioni cassa: L * W * H 16,53 * 9,06 * 23,62 pollici

Stoccaggio facile e organizzato – Custodia professionale per trucco di grande capacità con diversi scomparti interni, quattro vassoi estensibili per dare una mano a organizzare i tuoi cosmetici, accessori e strumenti per lo styling, mantenendo ordinatamente ordinati tutti i tuoi prodotti di bellezza

Luci Dimmerabili – Trolley da viaggio Include sei luci e controllato da un interruttore dimmer. È possibile regolare la luminosità dell’illuminazione per il trucco secondo necessità. Le lampadine sono sostituibili

Presa universale – La presa della custodia da viaggio per il trucco è universale per uso globale, è possibile utilizzare la custodia in altri paesi, il che è comodo per lavorare in viaggio d’affari. La tensione è 85-265V

Materiale di alta qualità: la valigetta del treno per estetica è in alluminio, leggera per il trasporto. È resistente al calore per mantenere i tuoi cosmetici in condizioni ottimali. Gli angoli migliorati del profilo in acciaio di rinforzo garantiscono una durata sufficiente

Prezzo: 199,99 €

(alla data del May 05,2021 14:51:29 UTC – Dettagli)