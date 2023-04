Lshpresx Dabi Parrucca Cosplay Parrucche Anime Capelli Sintetici con Cappuccio Parrucca Gratuito

Confezione :1 parrucca e cappuccio per parrucche.

Tipo di parrucca :100% fibre termosintetiche, stiratura, tintoria, taglio o fai da te per creare il tuo stile.

Aspetto della natura e senso delle mani soffici: naturali come i capelli veri, acconciati, adatti all’uso quotidiano, costumi, appuntamenti, moda o solo per divertimento.

Le dimensioni del cappello sono regolabili: la rete di rose di alta qualità è adatta a tutti. La rete interna è munita di due nastri regolabili, che possono essere intrecciati in una posizione fissa per adattarsi alla circonferenza della testa.

I prodotti comprendono :1 parrucca gratuita + 1 parrucca libera che non devono essere regolarmente ripulite, ma che necessitano di cure e manutenzione regolari. 2. Setacciate prima di mettere in acqua la vostra parrucca ricattata. 3. Lavaggio e trattamento in acqua fredda con shampoo dolci 4. Sciacquare con acqua fredda e asciugare con asciugamani. Poi appeso e asciugato

Prezzo: 22,96 €

(alla data del Apr 09,2023 12:03:52 UTC – Dettagli)