Lotus rosa assoluto 30 ml – 100% puro

Botanical Name: nelumbo nucifera

Descrizione: il fiore di loto è spesso considerata un simbolo di risveglio. Il motivo è che a volte mentre cresce in Muddy stagni di acqua stagnante, fiori ogni giorno con il sole pre-morning.

Usi comuni: Lotus è noto per la sua capacità di calma e lenisce. Gli utenti spesso si sentono più aperto a perdono e gentilezza.

Descrizione: Lotus Pink ha un aroma floreale esotico aromatico con note di testa leggermente erbaceo e medicinali. È molto simile al loto bianco.

Prezzo: 330,95 €

(alla data del Apr 30,2021 19:00:18 UTC – Dettagli)