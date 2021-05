L’Oréal Professionnel Paris SteamPod 3.0 Piastra per Capelli Professionale a Vapore, 2 in 1 + Siero Protettore per Capelli, Liscio a Lunga Durata + Crema Termo-Protettiva sino a 210°C

SteamPod 3.0 è la terza generazione della piastra professionale a vapore brevettata di L’Oréal Professionnel Paris che utilizza il potere del vapore per trasformare delicatamente i tuoi capelli in un attimo

Con il 78% di danni in meno**, uno styling 2 volte più veloce* e capelli 2 volte più morbidi rispetto ad una piastra tradizionale, Steampod è il tuo alleato ideale per una piega facile e veloce * Test strumentale vs piastra tradizionale ** Test strumentale vs piastra tradizionale dopo 15 utilizzi

Siero Steampod protettivo e lisciante di L’Oréal Professionnel Paris, per proteggere e riparare i capelli che sono spesso a contatto con strumenti a caldo (piastre e phon)

Grazie alla tecnologia Pro-Keratina che si attiva con il vapore, protegge le punte dall’umidità e dal crespo per 24H e disciplina i capelli, controllandone il volume

SteamPod Crema Lisciante prepara e protegge i tuoi capelli durante il processo di styling. Ottieni risultati duraturi e una sensazione di nutrizione e morbidezza.

È La base ideale della routine SteamPod per capelli spessi, anche sensibilizzati.

Prezzo: 254,19 €

