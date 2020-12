L’Oréal Professionnel Paris SteamPod 3.0 piastra per capelli professionale a vapore, 2 in 1, per styling liscio e onde morbide, riduzione dei danni grazie al vapore rispetto a una piastra tradizionale

SteamPod 3.0 è la terza generazione della piastra professionale a vapore brevettata di L’Oréal Professionnel Paris che utilizza il potere del vapore per trasformare delicatamente i tuoi capelli in un attimo

Con il 78% di danni in meno**, uno styling 2 volte più veloce* e capelli 2 volte più morbidi rispetto ad una piastra tradizionale, Steampod è il tuo alleato ideale per una piega facile e veloce * Test strumentale vs piastra tradizionale ** Test strumentale vs piastra tradizionale dopo 15 utilizzi

Controllo del calore intelligente: 3 impostazioni di calore da 180° a 210°. Costante e automatico controllo del calore 2 volte al secondo

Con un cavo rotante a 360° ed extra lungo e grazie al serbatoio integrato, la piastra è ora più versatile: puoi portarla dove vuoi e permette di realizzare facilmente delle onde perfette

Prodotto Garantito da Rowenta contro difetti di fabbricazione o dei materiali per 2 anni ai sensi delle normative vigenti

Prezzo: 229,00 €

