Lofuanna Set di monomeri liquidi in polvere acrilica, monomero liquido professionale in polvere acrilica, adatto per l’estensione delle unghie e nail art fai-da-te per principianti (Imposta 1)

👉CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:Questo set di unghie in acrilico contiene 3 * 20 g di polvere acrilica (trasparente / bianca / rosa), 1 * 75 ml di monomero acrilico liquido, 1 * strass, 1 * ciotola di vetro trasparente, 5 * pennelli acrilici (#2/#4/#6/#8/#10), 12 colori di polvere intagliata, 1 * lima per unghie e 20 * nailform.

👉Tempo di asciugatura rapida:Il tempo di asciugatura del monomero acrilico liquido è di 3-5 minuti. Prima che le unghie si induriscano, c’è abbastanza tempo per allungare le unghie e posizionare gli accessori per unghie, coprire le unghie con polvere acrilica o modellarle.

👉FORTE COMPATIBILITÀ:Questo nuovo tipo di monomero acrilico liquido non presenta MMA, bolle, massima resistenza e nessun ingiallimento. È molto compatibile con tutti i sistemi liquidi e in polvere acrilica e tutte le opere di nail art artificiali sono compatibili con tutti i colori principali.

👉COMODO, PRATICO E VERSATILE:Il liquido acrilico Lofuanna è adatto a principianti e professionisti da utilizzare nei saloni di bellezza oa casa. È possibile utilizzare questo monomero acrilico liquido insieme alla polvere acrilica per allungare le unghie, coprire, modellare

👉[PROMEMORIA CALDO, SERVIZIO DI CURA] :Quando si utilizza il monomero acrilico liquido, utilizzarlo in un’area ben ventilata. In caso di domande sul kit monomero liquido acrilico, non esitate a contattarci. Faremo del nostro meglio per aiutarti a risolvere il problema. Buoni acquisti ~

