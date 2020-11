LMCLJJ Irrigatore Orale da 600 ml con 7 Punte Multifunzione Flosser Dentale Elettrico Silenzioso a 5 pressioni, Flosser for Gomma for Denti e apparecchi Domestici

* [600 ML]: caratteristiche con una capacità elevata di 600 ml, filo interdentale ininterrotto, non è necessario aggiungere acqua durante il filo interdentale, perfetto per ottenere il tuo sorriso più sano e luminoso.

* [MULTIPLE FLOSSER TIPS]: viene fornito con 7 punte intercambiabili, l’irrigatore orale è progettato per soddisfare le esigenze individuali di tutta la famiglia per una pulizia straordinariamente profonda tra denti e gengive.

* [5 PRESSIONE DELL’ACQUA REGOLABILE]: nessuna tecnologia di controllo della pressione, regolazione della pressione 30-125PSI, da morbida a forte, questo flosser ha una forte pressione dell’acqua, che può essere regolata in base alla sensibilità dei denti e della gengiva unica.

* [Interruttore on / off sull’impugnatura]: il flosser dentale dell’acqua è più facile da controllare il flusso d’acqua.L’impugnatura può essere ruotata fino a 360 °, per una maggiore manovrabilità quando si usa il filo interdentale all’interno e attorno a corone, impianti dentali, ponti, apparecchi ortodontici e fermi.

* Garanzia di soddisfazione: i nostri prodotti porteranno più divertimento ed eccitazione alla tua vita.Grazie per aver scelto e acquistato i nostri prodotti.In caso di problemi con il prodotto, ti preghiamo di contattarci e ti aiuteremo a risolvere il problema.

