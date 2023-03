Leganza Balsamo Colorante Naturale per Capelli, Colore Rosso Rubino Nº 60 | Confezione 2 Coloranti Senza Ammoniaca | Arricchito con 7 Oli Naturali | 2 x 150 ml

🔸Prodotto – L’alternativa perfetta alle tinte permanenti è il balsamo colorante di Leganza Colore Rosso Rubino 60, che ha un nuovo sistema di tintura semipermanente sviluppato con una formula unica e cremosa attraverso 7 oli 100% naturali.

🧴 Formula – La sua composizione comprende oli naturali di argan, macadamia, avocado, burro di karitè, jojoba, oliva e mandorla. Questi componenti hanno tutte le condizioni e le caratteristiche per prendersi cura dei tuoi capelli, oltre a portare i pigmenti di colore direttamente sulla struttura del capello, garantendo una buona saturazione del colore e una magnifica lucentezza.

✨ Funzione – Questo balsamo per capelli naturale è l’ideale per ottenere una colorazione per capelli completa, per ottenere riflessi, per il mantenimento del colore tra un applicazione di tinta e l’altra o per chiunque voglia tingere i capelli evitando composti con ammoniaca o altre sostanze nocive.

💜 Cura dei capelli – Senza ammoniaca, senza parabeni, senza PPD e senza perossido di idrogeno, la sua formula naturale è progettata per la cura dei capelli. Inoltre, la sua grande capacità di coprire i capelli bianchi (70-80%) e la facilità d’uso lo rendono ideale per i principianti nella colorazione dei capelli.

🎨 Come si usa – Indossare guanti e uno strato protettivo. Applicare uniformemente sui capelli puliti (pre-shampoo) e umidi. Il tempo di utilizzo può essere determinato dalla tabella inclusa nelle foto del prodotto. Dopo la tintura, lavare abbondantemente con acqua (e shampoo), fino a renderlo trasparente.

