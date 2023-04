Lampada UV LED per unghie, 220 W, con supporto per telefono, lampada professionale per asciugare il gel con 4 impostazioni del timer, sensore automatico 45 perline per nail art design

[Lampada per unghie a LED con supporto per telefono] C’è un supporto per telefono sulla superficie per posizionare il telefono cellulare e la profondità della scanalatura si adatta perfettamente al telefono cellulare. Puoi dipingere le unghie mentre guardi tutorial sulle unghie o programmi di intrattenimento. Il processo di attesa non sembrerà noioso.

[220 W con 45 perline LED] L’essiccatore professionale per unghie in gel da 220 W con 45 lampadine a LED distribuite uniformemente può asciugare rapidamente tutti i tipi di gel per unghie, senza zone morte. Tecnologia avanzata a doppia sorgente luminosa, che copre una vasta gamma di bande UV. Ideale per uso domestico o in salone.

[4 impostazioni del timer: il set di asciugacapelli per unghie con modalità a basso calore 10s, 30s, 60s e 99s, ampio schermo LCD per mostrare il tempo di polimerizzazione garantisce che lavori di nail art in modo sicuro e confortevole, soddisfa le diverse esigenze dello smalto gel.

[Sensore intelligente] La luce del chiodo può rilevare automaticamente attraverso il sensore a infrarossi intelligente, la luce si accende quando la mano viene inserita e la luce si spegne quando la mano esce. La luce soffusa non danneggerà le mani e proteggerà le mani dall’oscuramento.

[Funziona bene con tutti i gel per unghie] La lampada UV per unghie può curare gel per unghie, gel per costruttori di unghie, gel per sculture per unghie, colla per gemme di strass e altro gel. Ideale sia per uso domestico che in salone. E anche un bel regalo per i tuoi amici.

