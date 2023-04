Kmax Thickening Styling Gel, Gel ridensificante con Fibre di Cheratina per Capelli Diradati- Castano Scuro – Formato da 200 ml

STYLE + EFFETTO RIDENSIFICANTE: Innovativo gel ridensificante per capelli fini per ispessire il capello e dare style in un solo gesto. Il colore del gel e l’effetto ridensificante sono dati esclusivamente dalla presenza delle microfibre di cheratina naturale contenute in sospensione al suo interno.

FIBRE DI CHERATINA IN SOSPENSIONE: La rivoluzione è nella sua formula arricchita con microfibre di cheratina in grado di legarsi ai capelli grazie agli agenti filmogeni presenti all’interno del gel, rendendoli in questo modo immediatamente più spessi e creando un effetto di riempimento ideale per mascherare le aree diradate e vuote.

STYLE NATURALE: La formulazione a base acquosa permette di realizzare acconciature morbide, naturali e con un leggero effetto bagnato, mentre gli attivi dalle proprietà condizionanti e protettive mantengono il fusto del capello sano e ben nutrito, e lo rendono un prodotto ideale anche per un uso quotidiano.

NO COLORANTI ARTIFICIALI: La colorazione del Kmax Styling Gel è esclusivamente data dalla presenza di fibre di cheratina naturale contenute in sospensione al suo interno,disponibili in diversi colori, in assenza di qualsiasi aggiunta di coloranti chimici o artificiali, nel pieno rispetto del capello e della cute, evitando in questo modo rischi di allergie o arrossamenti.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’: Il Kmax Concealing Styling Gel è prodotto in italia secondo i più aggiornati certificati di qualità, che garantiscono al consumatore elevati standard di sicurezza e igienico-sanitari.

Prezzo: 22,95 €

