KIT 500 pz -30ml SHAMPOO + SHOWER GEL + HAIR CONDITIONER + BODY LOTION + SAPONE 15g + VASSOIO OMAGGIO – LINEA CORTESIA ALL’OLIO DI OLIVA HOTEL ALBERGO B&B

Questi deliziosi prodotti all’olio di oliva, nella bottiglietta da 30ml fanno parte della nostra gamma “Natural Olive”, dedicata in particolar modo a B&B, residence e strutture immerse nel verde e negli uliveti, e comunque a tutti quanti vogliano proporre dei prodotti con richiami alla natura. La speciale confezione prevede etichette dal motivo floreale resistenti all’acqua.

Questo delizioso sapone da 15gr all’avocado ed olio di oliva, confezionato nella piacevole scatolina in cartoncino riciclato, fa parte della nostra gamma “Natural Olive”, dedicata in particolar modo a B&B, residence e strutture immerse nel verde e negli uliveti, e comunque a tutti quanti vogliano proporre dei prodotti con richiami alla natura.

Vassoio in materiale plastico per la presentazione dei prodotti di cortesia per gli ospiti che ben si adatta a qualsiasi bagno e qualsiasi gamma di articoli da toeletta del vostro hotel.

