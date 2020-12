KANJJ-YU – Portasigarette, per sigari, in pelle, portatile, per sigari, confezione da 69%, confezione da 4 pezzi, colore: nero, anti-pressione

1, sigari umidificatore in pelle custodia portatile per sigari cubano per inviare sigarette idratanti compresse 69% pacchetto 4 bastoni, regalo di alta qualità, nero, dimensioni del prodotto 3,3 x 7,5 x 20 mm.

2, legno di cedro, noto anche come legno di cipresso o legno di cedro, il suo olio volatile di legno di cedro emanerà un aroma naturale, può evitare sigari e insetti, ricchi di sapore alcolico di sigaro, in modo che il gusto del sigaro diventi morbido. 3. Selezionare il tessuto liscio e liscio della superficie in pelle, utilizzando il processo di cucito britannico, la lavorazione e la precisione, il bordo è liscio, i punti sono fini e fermi.

4, i sigari si prendono cura di noi, siamo più premurosi di quanto si pensi, fissare la scanalatura, stabilizzare il sigaro, evitare di agitare. Cucitura fine, cuciture uniformi, non si rompono facilmente, bordi e estremità arrotondate, facile da raccogliere e posizionare i sigari.

5, se incontri qualsiasi problema, non esitate a contattarci al più presto possibile, se vi piacciono i nostri prodotti, saremmo grati.

Facile da usare, rendendo l’interruttore più semplice.

Prezzo: 66,59 €

