KALENTIN – KIT Laminazione Ciglia Professionale VEGANO – 30 Applicazioni – KLC LASH LIFT PROFESSIONAL

KIT LAMINAZIONE “KLC VEGANO PER CIGLIA

IDEALE PER 30/35 APPLICAZIONI

TRATTAMENTO “VEGANO”

IL KIT CONTIENE: 1 Bonding Gel EXPRESS 10ml, 1 Lifting Balm 15ml, 1 Volume Fixer 15ml, 1 Moisturising Serum 15ml, 30 Paia di Patch per occhi, 30 Paia di Silicon Pads, 30 Scovolini mascara, 60 Pennelli colore, 120 Micropennelli 1.2mm, 1 Protein Remover (75 pads), Tinta Vegana Nero 30ml,1 Ossidante in crema vegano 30ml, 1 Uncinetto “Lash Lift” THE GENIE 1 Cosmetic Box

L’uncinetto Lash Lift” THE GENIE con la sua caratteristica forma a “L”, è utilizzato per maneggiare facilmente le ciglia durante il trattamento. Inoltre la sua estremità appuntita garantisce una massima perfezione nel raddrizzare e separare le ciglia.

Prezzo: 169,99 €

(alla data del Jul 09,2021 20:27:40 UTC – Dettagli)