JSDA Fresa per unghie professionale 35000 giri/min, potente manicure per unghie, manicure professionale, elettrica con pedale, silenziosa,4 punte per rimuovere professionalmente smalto semipermanente gel acrilico cuticole,limare,modellare,lucidare e levigare,color grigio

→ FRESA PROFESSIONALE : La fresa unghie professionale JSDA è ideale per rimuovere non solo le cuticole ma anche lo smalto semipermanente e la ricostruzione in gel acrilico e tip. Consente di affilare, levigare, lucidare e realizzare una manicure e pedicure professionale. Di facile utilizzo, sicuro ed efficace.

→ Prestazioni ottimali e risultati professionali : La fresa ha una bassa vibrazione e non è rumorosa; velocità di rotazione regolabile (da 0 a 35000 giri / min); per uso professionale.

→ MANIPOLO DI ALTA QUALITÀ : Il manipolo è ergonomico e leggero, consente una facile e stabile impugnatura e si muove sia in senso orario che in senso antiorario. Incluso nel pacco 4 punte multi uso.

→ VELOCITÀ DI ROTAZIONE REGOLABILE CON LE MANI O I PIEDI : La velocità di rotazione della fresa può essere controllata dal pedale o manualmente. È adatto anche per scultura, incisione, rettifica, affilatura, levigatura, lucidatura, foratura

→ GARANZIA: Forniamo una garanzia di sostituzione o un rimborso per il prodotto difettoso entro 30 giorni dall’acquisto, assistenza tecnica e servizio clienti 24 ore su 24; Certificato: CE / PSE / RoHS

Prezzo: 179,99 €

