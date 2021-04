JN Vasca da Bagno a Bordo Folding Vasca da Bagno White Cover PP Materiale Resina, svolgere Il Ruolo di Antipolvere e di Calore nella Vasca da Bagno Vassoio Bagno (Size : 75×159×1cm)

Lucidatura e processo di lucidatura per molte volte, mostrando una texture luminosa, la superficie non è facile da graffiare, resistente all’umidità, uso più lungo

☛ Materiale: resina PP, materiali sicuri e rispettosi dell’ambiente, non tossico e innocuo, lo zero formaldeide, anti-corrosione, anti-invecchiamento.

☛ Funzione: vasca antipolvere, scolapiatti vasca, isolamento vasca, staffa pieghevole, adatto alla maggior vasche di dimensioni standard.

Isolamento ☛ Vasca da bagno: Come la trapunta sul corpo, circola calore nella vasca da bagno, confortevole e rilassante.

Il collegamento a vite tra la piastra e la piastra può bloccare efficacemente la perdita di aria calda nella vasca e mantenere la temperatura dell’acqua

