JIMMY F6 Asciugacapelli ultrasonico con Nano-ioni e controllo del calore (Starry Purple)

MOTORE DIGITALE CON TURBO-VENTOLA – JIMMY F6 ha un motore digitale ad alta velocità con una potenza di 1800W e un getto d’aria potente da 18L/S. La sua turbo-ventola ottimizza i tempi di asciugatura.

TECNOLOGIA A NANO-IONI – Grazie a questa tecnologia, l’asciugacapelli JIMMY F6 idrata il capello rendendolo più sano, forte e luminoso.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA – JIMMY F6 è provvisto di un chip interno che controlla costantemente la temperatura dell’aria evitando in questo modo di danneggiare il capello da calore eccessivo. Il chip controlla la temperatura 50 volte al secondo.

MODALITA’ MULTIPLE – JIMMY F6 prevede 3 velocità del getto d’aria, 3 temperature (95°C perasciugare rapidamente, 75°C per un’asciugatura standard, 55°C per asciugare con delicatezza) e 3 modalità: aria fredda per una durata più lunga dell’acconciatura, aria calda per asciugare velocemente, aria calda e fredda per asciugare e dare forma al capello.

ACCESSORI INCLUSI – Nella confezione sono inclusi un beccuccio per l’asciugatura rapida, un beccuccio per lo styling più preciso e un diffusore ideale per capelli ondulati o ricci.

