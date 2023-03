JALAL Fasciatoio Orizzontale a Parete – Stazione per Pannolini Pieghevole con Cinghie di Sicurezza – per bagni Commerciali, Grigio

Dimensioni: 86 × 56 × 54 cm. La stazione di cambio del pannolino supporta fino a 20 kg.

Il cilindro pneumatico fornisce un’apertura e una chiusura lente e sicure della stazione.

La moderna stazione salvaspazio e resistente ai batteri è costruita in polietilene ad alta densità in colore granito bianco; facile da pulire.

L’area di cambio concava liscia e confortevole ha una cinghia di sicurezza per bambini in nylon con rilascio laterale.

Fasciatoio orizzontale da parete per l’utilizzo in servizi igienici commerciali e in asili nido, scuole materne e installazioni istituzionali.

Prezzo: 346,74 €

