iKeener Cappello Ricrescita Capelli Laser(Approvato FDA).118 Sonde.Terapia Luce Rossa Blu Stimola Ricrescita Capelli,Elimina Caduta Capelli,Trattamento Perdita Capelli Uomini Donne (Cappuccio Laser)

【RICRESCITA DEI CAPELLI NATURALMENTE VISIBILE】 Il dispositivo per la crescita dei capelli di iKeener è costituito da diodi laser che si diffondono in tutto il cappuccio.Il dispositivo utilizza laser a diodi per coprire l’intera area della chioma.Questo design unico consente il trattamento dell’intero cuoio capelluto senza movimenti manuali. Il miglioramento visibile dei capelli può essere visto entro i primi 3-6 mesi (i risultati possono variare).

【COME FUNZIONA】 118 diodi laser all’interno del cappuccio vengono utilizzati per favorire la ricrescita dei capelli in modo naturale. Usa semplicemente la modalità luce rossa per 30 minuti, la modalità luce blu per 5-10 minuti, fino a 3-4 volte a settimana per risultati ottimali. Indossa il dispositivo laser per la ricrescita dei capelli mentre lavori al computer, guardi la TV, leggi, cammini o all’ora di pranzo. Comodo e facile da usare e fa tutto il lavoro.

【CHI PUO’ USARE】 Il nostro dispositivo per terapia laser è indicato per promuovere la crescita dei capelli negli uomini e nelle donne che hanno alopecia androgenetica o calvizie femminile/maschile.

【SICURO ED EFFICACE PER LA RICRESCITA DEI CAPELLI】 Il cappuccio per la crescita dei capelli con laser di livello inferiore (LLLT) è un trattamento per la caduta dei capelli approvato dalla FDA che è sicuro e non invasivo per il trattamento della ricrescita dei capelli più spessi, più pieni e più sani.

【LA SCELTA MIGLIORE PER GENITORI E AMICI】 Questo dispositivo per la crescita dei capelli per la terapia della luce rossa e blu è un regalo perfetto per gli altri in occasione di compleanni, anniversari, Natale e altre occasioni. Qualsiasi motivo per cui non sei soddisfatto di questo prodotto, ti preghiamo di contattarci, ti forniremo una soluzione soddisfacente.

Prezzo: 239,99 €

(alla data del Feb 16,2023 03:32:17 UTC – Dettagli)