I fattori che possono influire sulla salute della tua pelle

Quando manca la giusta idratazione, la pelle si presenta spenta, tesa e ruvida e possono insorgere anche prurito, rossore e infiammazione; nei casi più gravi non mancano anche piccoli tagli cutanei che provocano sanguinamento. Se la pelle secca su mani e gambe è fastidiosa ma non ha altre “ripercussioni”, avere questo tipo di epidermide sul viso può portare ad un invecchiamento precoce, segnando la comparsa di rughe e segni del tempo: questo perché le zone colpite dalla secchezza come il contorno occhi o il contorno labbra, sono già di per sé le prime a presentare queste problematiche, che si accentuano quando la pelle manca della giusta idratazione.

I fattori che influiscono sulla pelle secca

La pelle secca è causata sia da fattori interni (endogeni) che da fattori esterni (esogeni), che lavorano insieme per eliminare l’acqua naturalmente presente nell’epidermide: la pelle, infatti, normalmente produce delle sostanze che sono note come fattori di idratazione naturali, che la mantengono elastica e liscia.

Tra i fattori esterni che contribuiscono a eliminare la barriera protettiva della nostra pelle rendendola secca e ruvida ci sono il freddo e gli agenti atmosferici come il vento, il cambio di stagione e l’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti, che oltre tutto contribuiscono all’invecchiamento precoce della pelle.

Anche lavarsi troppo spesso, specialmente con prodotti aggressivi, è un fattore di rischio così come l’impiego di alcuni farmaci (per esempio quelli diuretici), e il fumo di sigaretta, che diminuisce la circolazione sanguigna e di conseguenza i processi metabolici della pelle.

Tra i fattori interni, invece, troviamo ovviamente quelli genetici, che ci predispongono fin dalla nascita a questa problematica, l’età, gli sbalzi ormonali ma anche l’alimentazione, che deve essere ricca di vitamine, liquidi e acidi grassi “buoni” (ovvero insaturi) perché la pelle si mantenga idratata ed elastica.

Quali sono, dunque, le soluzioni a questo problema? Innanzi tutto, specialmente per il viso, è bene utilizzare prodotti cosmetici adatti, coadiuvati anche dall’impiego di apparecchiature all’avanguardia che consentono di combattere l’invecchiamento precoce della pelle e, di conseguenza, di contrastare le rughe. Sul sito http://www.gieffebeauty.it, per esempio, è possibile acquistare degli strumenti che agiscono grazie alle vibrazioni e al calore terapeutico, senza controindicazioni, per permettere ai trattamenti cosmetici di agire meglio e più in fretta.

In più, ovviamente, è necessario idratare la pelle con costanza scegliendo prodotti adatti alla stagione ma anche al proprio tipo di pelle preferibilmente senza alcool, profumi e coloranti per evitare le irritazioni. Un prodotto da non farsi mai mancare è l’acido ialuronico, che agisce mantenendo la pelle idratata in profondità e prevenendo la comparsa delle rughe.

Importante anche bere a sufficienza, curando la propria alimentazione senza farsi mancare frutta, verdura e frutta secca, ma anche evitare i fattori che contribuiscono a seccare la pelle, come l’aria secca oppure l’esposizione prolungata al freddo senza un’adeguata protezione.

Per finire, non dimentichiamo di indossare abiti realizzati in tessuti naturali come il cotone e la seta che non irritano la pelle: la lana, per esempio, anche se è un tessuto naturale può irritare, e quindi bisognerebbe evitare il contatto diretto con la pelle.