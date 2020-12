HUKOER Drenaggio della linfa della macchina di terapia di vuoto elettrico / che dimagrisce / dispositivo di bellezza di Enlarger del seno che migliora dispositivo foggiante a coppa

1. La pompa del vuoto può assorbire le particelle di grasso e il liquido e quindi farli entrare nel tessuto mammario e nelle cellule, lasciare il seno più sviluppato.

2. espellere la tossina e purificare il sistema linfatico, affinare i pori della pelle, ricostruire la pelle, migliorare la microcircolazione, migliorare l’elasticità del collagene, sollevare i muscoli cadenti, resistere alle rughe, attivare la pelle, rimuovere la borsa degli occhi e la doppia mascella, eliminare rughe e teleangiectasie e trattare la sub-salute.

3. Stimola l’ipofisi all’ormone del prodotto, migliora l’elasticità e la fibra del tessuto muscolare, ripristina l’elasticità e la morbidezza del seno, solleva e sviluppa il seno, migliora la forma del seno, migliora il capezzolo, stabilizzando l’effetto del trattamento.

4. Accelerare la trasformazione degli acidi grassi, rimuovere in modo sicuro ed efficace il grasso in eccesso, ridurre il peso, dimagrire il corpo, eliminare il grasso eccessivo sul ventre, migliorare la forma delle gambe, rassodare la pelle, può applicare per scrub, terapia a percussione a punti, disintossicazione linfatica, trattamento di cellulite , migliora i glutei per realizzare il perfetto contorno del corpo

5. Si prega di notare: se avete problemi o problemi di prodotto, è possibile contattare il negozio. Ti invieremo accessori o ripareremo la macchina gratuitamente per un anno. Il manuale è tutto in inglese. Se hai bisogno di altre lingue, puoi contattare il negozio per ottenerlo!

