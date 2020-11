HIZLJJ Piegare verso il basso fasciatoio Stazione del pannolino – orizzontale con montaggio a parete, supporta fino a 220 cinghie di sicurezza Lbs for mantenere il bambino Secured – Ideale for Commerc

Fasciatoio pieghevole: facilmente piegarlo se hai finito tutti i compiti!Con risparmio di suo spazio di design, che renderà più facile per i genitori la vita un po ‘.

User-friendly design: È stato progettato alla giusta altezza del genitore per prevenire i dolori alla schiena della mamma dal ginocchio o piegarsi quando si cambiano i pannolini ai neonati.

Facile da montare: Viene fornito con hardware di montaggio per una facile installazione su qualsiasi parete.Esso sosterrà i bambini piccoli fino a 220 libbre quando installato correttamente.

Protegge bambino quando si cambia: La superficie di appoggio concava tiene comodamente il vostro bambino sul posto, insieme a una cintura di sicurezza sicuro per garantire il bambino non può muoversi intorno durante un cambio di pannolino.

I nostri prodotti porteranno la convenienza alla vostra vita e farvi vivere la gioia della vita durante l’uso.

Prezzo: 1.781,63 €

(alla data del Nov 13,2020 15:51:43 UTC – Dettagli)