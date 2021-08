HELLO Wireless Rotary Tattoo Pen generazione II Kit di mitragliatrici ricaricabili con batteria al litio (Macchina d’oro)

Questa macchina per penna rotativa con cartucce ricaricabili wireless può funzionare da sola. Garantisce la massima libertà di movimento grazie al funzionamento senza fili

Regolazione della tensione: da 5,0 V a 12,0 V, + -0,5 V, 15 diversi livelli di velocità.

Trasporta una batteria facile da usare e ricaricabile! Ci vogliono ca. 2 ore per caricare completamente. A piena carica, la batteria può essere utilizzata per circa 7-8 ore. Quando la batteria si esaurisce, togli la batteria e collega semplicemente il cavo corretto alla macchina, collegalo al caricatore USB e continua a tatuare.

Funzionamento silenzioso e con vibrazioni ridotte Modalità costante per colpi e frequenza dei punti costanti per tutti gli stili di tatuaggio Corsa di 3,5 mm / 0,14 pollici

Una buona macchinetta per tatuaggi sia per il rivestimento che per l’ombreggiatura, profondità dell’ago regolabile in modo continuo (0 – 4,0 mm / 0 – 0,16 pollici).

Prezzo: 159,99 €

(alla data del Aug 03,2021 05:22:40 UTC – Dettagli)