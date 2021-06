HAWINK Macchinetta per Tatuaggi Hawink Rotary a Penna Corta con Motore Tedesco FAULHABER CNC-Q2

La macchinetta per tatuaggi Hawink è scolpita da un involucro in lega di alluminio aeronautico. Manicotto in lega di alluminio da 35 mm Macchinetta per tatuaggi a penna rotante con motore FAULHABER tedesco, potenza elevata, super stabile, abbastanza silenzioso – a basso rumore, è abbastanza facile da padroneggiare.

La penna per tatuaggi Hawink hybird è progettata per darti la sensazione più vicina alla penna reale. Questa macchina presenta un motore potente e un aspetto squisito, leggera, super stabile, è la prima scelta per i tatuatori.

Peso: 128 g (0,28 libbre). Corsa: 3,3 mm. Collegamento del cavo RCA Tensione di avvio: 4 V, Frequenza del punto: 25-160 Hz, Funzionamento continuo Funzionamento regolare, morbido e silenzioso, Risultati di guarigione ideali.

Tensione di esercizio: 5-10 V, la massima tensione di esercizio è 10 V. Non farlo funzionare più in alto o surriscalderai il motore e causerai l’usura meccanica.

Il pacchetto include una macchinetta rotativa per tatuaggi e un cavo RCA HAWINK.

Prezzo: 179,99 €

(alla data del Jun 17,2021 13:37:32 UTC – Dettagli)