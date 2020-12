ghd Platinum Plus Black 500 g

Si distingue per includere la tecnologia esclusiva ultra-zone, che riconosce ogni sezione di capelli (spessore e stato) su cui lavora per garantire una temperatura omogenea su entrambe le piastre.

Risultati professionali in una sola passata.

Dispone di un asse brevettato che mantiene le piastre perfettamente allineate durante tutto il processo di pettinatura.

Fusto leggermente curvato che permette la creazione di qualsiasi tipo di ricci e onde e finiture extra lisce.

Dispone di una tensione universale che ti permette di accompagnarti ovunque vada.

Prezzo: 238,00 €

(alla data del Dec 12,2020 19:17:40 UTC – Dettagli)