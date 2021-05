Ghd Platinum+ Bianca, Piastra per Capelli Professionale Intelligente, Riconosce le Esigenze dei Capelli per Ottimi Risultati e Capelli Forti e Sani

Ultra-zone con predictive technology

Sistema a due braccia che permette un ottimo controllo dello styling

Lamelle precise con rivestimento ultra gloss per capelli il 20% più lucenti

Design elegante e fusto arrotondato: per uno styling senza sforzi, facile e veloce

Funzione Sleep mode: si spegne dopo 30 minuti di non utilizzo

Tempo di riscaldamento: 25 secondi

Cavo girevole di 2.7m per un maggior comfort durante lo styling

185°C di temperatura per uno styling ottimale

Voltaggio universale

Prezzo: 199,00 €

(alla data del May 09,2021 14:03:29 UTC – Dettagli)