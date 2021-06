ghd Helios verde menta, asciugacapelli professionale, in edizione limitata ghd upbeat.

Collezione ghd upbeat in edizione limitata, asciugacapelli professionale ghd helios, in verde menta per un pieno di energia.

Asciugatura più rapida e ultra potente: l’asciugacapelli professionale rivoluzionario da 2200 Watt*** massimizza le prestazioni per diminuire drasticamente i tempi di asciugatura*

Tecnologia unica AeroprecisTM: il design interno aerodinamico consente uno styling più semplice e un maggior controllo durante la piega per risultati irresistibili.

Capelli lisci e lucenti: grazie all’avanzata tecnologia a ioni potrai dire addio ai capelli crespi o svolazzanti** e ottenere un finish impeccabile con il 30% in più di brillantezza**

Massimo controllo dello styling: il beccuccio sagomato di ghd permette un flusso d’aria altamente concentrato

Design ergonomico e leggero e bassa rumorosità

Funzionalità aggiuntive: 3 modalità di controllo di potenza e temperatura, pulsante per il getto di aria fredda; Cavo lungo 3 m; 2 anni di garanzia del produttore ghd per i consumatori

Prezzo: 179,00 €

