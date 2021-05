ghd gold gift set Piastra per Capelli con astuccio e paddle brush, Nero

Ghd gold in un meraviglioso gift set, che contiene ghd paddle brush e l’astuccio termoresistente

Nuova dual-zone technology: due sensori termici di nuova generazione al posto di uno; controllo della temperatura ottimale di styling dalla base alle punte, per capelli più lisci, più setosi e dall’aspetto più sano

Temperatura ottimale di styling di 185°c: una temperatura più alta danneggerebbe il capello, più bassa comprometterebbe il risultato dello styling

Lamelle lisce, sagomate e basculanti: scivolano attraverso i capelli per uno styling veloce e impeccabile ed una lucentezza da styling professionale

Design snello e fusto arrotondato: per ottenere velocemente e facilmente uno styling versatile e impeccabile

Coprilamelle protettivo resistente al calore: porta il tuo stile e la tua styler ovunque vuoi

Voltaggio universale: assicura performance eccezionali in ogni parte del mondo

Alimentazione: Con cavo

Stile più adatto per: female

Voltaggio: 240

