GGJJ ZHZZ Tre-in-One ad ultrasuoni Fat Burst Strumento, RF a più Poli di Radio frequenza Pelle compatta Perdita di 40K Shaping Peso Migliorare la disintossicazione del Corpo

Funzione del prodotto: V faccia plasticità, la riduzione del grasso ad ultrasuoni, drenaggio linfatico, sbiancamento della pelle, la riparazione della pelle, rigenerazione collagene.

Quattro vantaggi: onde ultrasoniche vibrare l’ago sonica cellule di grasso causano a decomporsi istantaneamente per ottenere grasso dimagrante e sagomatura; sollevamento e rassodante la pelle per modellare il corpo a forma di S, targeting e posizionamento radiofrequenza, tessuto cellulare genera calore d’attrito, che promuove il corpo per rimuovere il sudore attraverso linfa grasso in eccesso, tossine; radiofrequenza vuoto, è che le particelle di grasso possono produrre la rottura.

tessuto molecolare Grassi: 40K ultrasuoni testa di bellezza, dando energia super, può efficacemente ridurre il grasso dello strato sottocutaneo, in modo da raggiungere lo scopo di compatto.

PF faccia testa radiofrequenza: Utilizzando il principio di sollevamento onda elettrica, può stimolare efficacemente le cellule per favorire il rilassamento, la rigenerazione delle cellule della pelle, e sollevamento ferma ..

Sbiancamento della pelle e la riparazione: la luce LED rosso: sbiancare e alleviare lo stress, eliminare le rughe, riparare la pelle danneggiata e promuovere la produzione di collagene

Prezzo: 420,36 €

(alla data del Apr 21,2021 13:03:50 UTC – Dettagli)