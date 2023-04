Gel Unghie Smalto Unghie comozon 36 Colori Kit Gel Unghie, Gel Smalto per Unghie Smalto Adesivo per Unghie, Unghie Gel Kit Professionale Smalti Semipermanenti per Unghie Smalto Gel Unghie UV

🌺【36 colori Gel Colorati Unghie】 Questo gel unghie set ha 36 colori per unghie in gel per soddisfare tutte le tue esigenze di colore, adatti per la vita quotidiana e tutte le stagioni della primavera, estate, autunno e inverno. Include anche 1 * strisce di sfregamento che puoi usare per creare bellissimi stili di unghie, 1 * pennello piatto e 1 * pennello a punta che puoi usare per creare quello che vuoi.

🌺【Duraturo e durevole】 delle unghie in gel di alta qualità hanno un alto potere colorante e una buona tenacità . Lo smalto per unghie gel UV / gel per unghie acrilico / smalto per unghie naturale può fornire lucentezza, aspetto liscio e copertura impeccabile e ottenere un effetto super luminoso. Applicare uno strato sottile di smalto per unghie e asciugarlo con UV / LED. Il metodo di utilizzo corretto può essere mantenuto per almeno 3 settimane

🌺【Scelte ideale per I regali femminili】 Gel unghie UV è adatto per ogni vacanza o occasione speciale, come compleanno, Natale, San Valentino. Ci sono 36 colori, quindi non devi fare di tutto per decidere quale colore scegliere. Con i colori in gel per unghie puoi disegnare unghie affascinanti e scintillanti a piacimento. Smalto unghie è un regalo perfetto per rendere felici la tua ragazza, moglie e madre.

🎀 【NATURALE ATOSSICO】 Kit semipermanente unghie è composto da resina naturale e ingredienti atossici ed è quindi sicuro, sano e con un basso odore. Gli ingredienti hanno una copertura e una finitura eccellenti e non danneggiano le unghie. Avvertenza: solo per unghie. Il contatto con la pelle può causare reazioni allergiche. Evitare il contatto con occhi, bocca e pelle. Se li tocchi, risciacquali immediatamente.

🎀【Ampio utilizzo】 Non solo buono per fare unghie in gel ultra-veloci ma anche buono per fare gel UV / gel unghie acylic / altre estensioni delle unghie, in modo da poter realizzare un bellissimo disegno di nail art sulle unghie delle tue dita anche sulle unghie dei piedi, per te ottenere l’effetto duraturo e super lucido.

Prezzo: 22,95 €

(alla data del Apr 16,2023 21:51:33 UTC – Dettagli)