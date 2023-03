FXPCQC 950W Regolabile Orbitante Alone Casco Asciugacapelli in Piedi Rolling Ruote Salone Capelli Colore Processore Acceleratore per Casa Salone Parrucchiere Capelli Tintura Perming Attrezzatura

●Perm, Colore, Trattamento, Colore semi, Secco, Manuale. Fornire perm caldo, l’asciugatura dei capelli, le funzioni di cura dei capelli.

●Filo riscaldante per asciugacapelli Riscaldamento girevole a 360 °, cura dei capelli a temperatura costante

●Asciugacapelli professionale di alta qualità progettato per asciugare rapidamente i capelli mantenendo l’umidità e riducendo l’effetto crespo

●Il riscaldatore asciuga i capelli in modo rapido ed efficiente senza danneggiare i capelli. Potenza: 950W

●Telescopi e inclinazioni ad anello regolabili in altezza per fornire l’altezza e l’angolazione perfette per ogni situazione

●La vostra soddisfazione è la nostra massima priorità – se avete domande, vi preghiamo di contattarci via e-mail. Finché non dormiamo, ti risponderemo in tempo. Il tempo massimo di elaborazione è di 24 ore.

Prezzo: 217,00 € - 198,00 €

