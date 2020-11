Fresa aspirante VORTIX III professionale per ricostruzione unghie. NOVITA’

Il manipolo ergonomico in resina aspira direttamente dalla punta.

Selettore per regolare l’aspirazione e per regolare i giri fino a 40.000

Ottimo isolamento acustico e motore silenzioso. Assenza di vibrazioni al manipolo.

Tecnologia brushless sia per il motore aspirante che per il nuovo micromotore manipolo di grande efficienza e lunga durata

Garanzia e assistenza in Italia

Prezzo: 998,00 €

(alla data del Nov 21,2020 12:52:42 UTC – Dettagli)