Foreo Luna 3 Plus – Il Dispositivo Termofacciale A Microcorrente Detergente E Tonificante – 345 g

Le pulsazioni T-Sonic e i morbidi punti di contatto in silicone migliorati dalla Thermo-Tech offrono una pulizia del viso profonda e delicata, riscaldata alla temperatura perfetta per la tua pelle.

La piu avanzata soluzione non invasiva per il rinnovamento del viso, per una pelle in forma, modellata e dall’aspetto piu giovane.

LUNA 3 plus e l’unica tecnologia di bellezza al mondo che offre una pulizia termica e microcorrente precisa in un dispositivo intelligente

Si sincronizza automaticamente con l’app FOREO For You per una personalizzazione della cura della pelle assoluta e dettagliata

FOREO garantisce questo dispositivo per un periodo di DUE (2) ANNI a partire dalla data di acquisto

Prezzo: 180,61 €

(alla data del Jun 12,2021 08:29:26 UTC – Dettagli)