Forbici da parrucchiere Forbici da barbiere di sicurezza per bambini Forbici per capelli Forbici da barbiere professionali per bambini Forbici da taglio da 6 Inch per adulti

Materiale di prima qualità: nero e rosso. Le cesoie per taglio di capelli giapponesi 440C sono adatte per la mano e possono essere aperte e chiuse circa 150.000 volte in teoria e sono temperate con taglienti affilati a mano e lame di taglio precise, convesse, a terra cava, estremamente affilate. Le forbici da barbiere possono tagliare uniformemente i capelli senza danneggiare o dividere le estremità dei capelli, perfette per acconciare, rendendo i capelli dei bambini più belli e naturali.

Design ergonomico: il manico curvo e corto del pollice può alleviare la pressione del polso e ridurre le lesioni professionali. Il lato interno della guida adotta una rettificatrice completamente automatica da lucidare uniformemente, che assicura la consistenza della superficie di contatto e lo spessore di ogni lama. Il silenziatore ad alta resilienza con un elegante anello in metallo argentato può ridurre l’attrito tra le maniglie. Cesoie da barbiere da 6 cm con lame da taglio da 6 cm, è il vincitore tra i genitori!

Applicazione mirata: nella maggior parte dei casi, i bambini e i bambini sono troppo sensibili per accettare l’ambiente sconosciuto, lo strano barbiere e gli strumenti taglienti, quindi sempre più genitori preferiscono tagliare i capelli dei bambini e dei bambini a casa da soli. Le forbici per capelli progettate per i bambini saranno la scelta perfetta da portare a casa. La delicata forbice per capelli con punte rotonde e silenziatore non spaventerà i bambini e può evitare di toccare punti sensibili sulla testa dei bambini ed evitare efficacemente lesioni cutanee.

Comodità: le lame leggere e lisce lo rendono sicuro e facile per chiunque per gestire le forbici da salone. L’interno macina squisito, la linea del bordo è delicata e uniforme, l’apertura e la chiusura sono flessibili, affilati e resistenti all’usura. Dotato di una vite rialzata e regolabile, è possibile utilizzare direttamente le dita per regolare la tenuta. La vite con diamante rosso a caldo imitazione ruota è più simile a un’opera d’arte delicata ed elegante. Piastra a scatto a molla nera per facilitare la regolazione della tensione.

Nessun rischio: le forbici per tagliare i capelli per bambini sono confezionate in una scatola portatile e sono rivestite con olio lubrificante. Essere sicuri della qualità dei nostri prodotti e cercheremo di garantire la vostra esperienza di acquisto piacevole e senza rischi

Prezzo: 22,99 €

(alla data del Mar 15,2023 11:46:21 UTC – Dettagli)