FASFSAF 2020 Sedia Massaggio, Reclinatore Shiatsu A gravità Zero con Bluetooth Luce A LED, Tasto Scelta Rapida Corrimano, SL Track, Bluetooth, Thai Stretching, Rullo Piedi, Airbag, Riscaldamento,B

Aggiornamento del 2020: Aggiungi riproduzione audio Bluetooth e modifica della luce LED, 6 modalità Auto, più funzionali e convenienti ..

Sollievo del dolore completo del corpo: 8 rulli della vita posteriore del collo del massaggio, 50 airbag posti sulle spalle, le braccia, i fianchi, i polpacci e i piedi, il riscaldamento della parte posteriore della schiena e il massaggio del rullo del piede, il massaggio del corpo intero coperto ..

Reale relax: un bottone Design a gravità zero, si sente praticamente senza peso, aggiungi altoparlanti Bluetooth, rilassati sia in spirito che in materia fisica.

In grado di personalizzare il massaggio manuale: utilizzare il telecomando per impostare i rulli e le parti del corpo specifiche del massaggio degli airbag, 3 livelli di velocità e forza, regolare lo schienale su e giù ..

Viene fornito con 2 scatole, facile da montare, timer fino a 30 minuti, limite di altezza; 6,1 piedi, limite di peso: 400 sterline. Si prega di controllare le dimensioni della sedia prima di acquistare.

Prezzo: 6.217,99 €

(alla data del Nov 13,2020 16:04:56 UTC – Dettagli)