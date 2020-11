Fasciatoio per Pannolini per Bambini- Modifica della Stazione dell’unità da Tavolo Tre Colori Disponibili (Bianco, Ceppo, Ciliegia, Grigio) Tocca Lettino da Massaggio per Lettino da Massaggio

★ dimensioni : 94 * 49 * 93 cm , Rovere di alta qualità: liscio, non ruvido, senza sbavature, materiale, ispessimento

★ Colore: bianco perla, colore legno, grigio scuro, rosso ciliegia; dimensioni cassetto piccolo: 24 * 43 * 18 cm; cassetto di grandi dimensioni: 52 * 44 * 18 cm; età applicabile: neonato 3 anni

★ Adotta materiale tipo tela (secondo lo standard di sicurezza europeo ASTM ATCM); il design del cassetto a due vie lo rende più comodo da usare; il fondo è dotato di staffa in lega ad alta resistenza, che migliora notevolmente la capacità portante.

★ Funzione: può consentire al bambino di cambiare il pannolino, non quando le merci possono essere riposte, con 6 pompaggi di stoffa, spazio di archiviazione più grande,

★ Lista di imballaggio: tavola per pannolini X1 (senza pannolino) ; super portante, aumentando il guardrail, solida sicurezza

Prezzo: 508,56 €

(alla data del Nov 27,2020 20:03:32 UTC – Dettagli)