Fasciatoio Orizzontale Bianco – Stazione Pannolino Pieghevole con Cinghie di Sicurezza – per Servizi igienici Commerciali

Il cilindro pneumatico fornisce un’apertura e una chiusura controllata e sicura della stazione.

Zona di cambio concavo liscia e confortevole con cinturino in nylon per bambini con sgancio laterale.

La moderna stazione salvaspazio e antibatterica è costruita in polietilene ad alta densità in granito bianco; facile da pulire

Dimensioni: 85 * 54 * 48 cm. La stazione di cambio pannolini supporta fino a 50 kg.

Scambiatore orizzontale a parete per l’utilizzo nei bagni commerciali e nelle strutture per l’infanzia, prescolare e istituzionale.

Prezzo: 428,72 €

(alla data del Apr 21,2021 13:03:44 UTC – Dettagli)