Fasciatoi Fold-Down Stazione, Orizzontale Parete Pannolino Tabella con Cinghie di Sicurezza per Uso Commerciale Bagni E Casa

◆ HEDP materiale antibatterico, questo materiale presenta inoltre un rivestimento protettivo antimicrobico resistere crescita batterica.

◆ Stazione cambiando parete bambino è stato progettato per essere utilizzato nei bagni pubblici o privati ​​in ristoranti, aziende, scuole infanzia, asilo nido, chiese o proprietà residenziali.

◆ Fasciatoio dispone bambino cinghia di sicurezza regolabile per tenere i bambini a posto, meglio per proteggere la sicurezza del vostro bambino.

◆ 87 x 52 x 51 centimetri / 34,3 x 20,5 x 20.1inch, facile da montare.

◆ Circa la consegna: Tempi di consegna 10-15 giorni, se non è possibile ricevere gli ordini entro 30 giorni, non esitate a contattarci.

Prezzo: 389,76 €

(alla data del Apr 28,2021 08:30:08 UTC – Dettagli)