FaNGFaNGFa Ametista Grezzo Geode Ametista, 3,5 kg di Grande Cluster di Quarzo geode Naturale di geode Naturale, alloggio for la guarigione del Campione di Cristallo Pietra Grezza Ametista

FaNGFaNGFa Nei circoli esoterici l’ametista è considerata una pietra della conoscenza e della crescita mentale. Stimola la capacità di concentrazione e la capacità di assorbimento mentale, assumendo un effetto positivo sul sistema nervoso centrale.

Nuova decorazione: Perfetto per Feng Shui o semplicemente per la decorazione di casa o ufficio. Scopri la bellezza magica e naturale della gemma naturale. È un regalo perfetto per compleanni, Natale, festa della mamma, Pasqua e festa del papà.

Giacché si tratta di gemme naturali, ogni prodotto è unico per le sue caratteristiche. Riceverete un prodotto simile all’immagine mostrata, non esattamente la stessa immagine.

Queste pietre sono principalmente pietre e pietre grezze naturali. A seconda del vostro umore le pietre agiscono come pietre protettive, pietre energetiche, pietre positive, pietre Reiki, pietre decorative, ecc.

Queste pietre grezze hanno le grandi fonti di energia naturale universale e possono essere utilizzate come centro di approvvigionamento energetico. Anche sono perfetti per la decorazione di fontane interne, acquario, giardino, camera o ufficio.

Prezzo: 1.185,90 €

(alla data del Feb 16,2023 03:34:54 UTC – Dettagli)