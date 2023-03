EZ TATTOO EPIC Aghi per Cartucce Tatuaggio – 8 pezzi #10 (49RM) Bugpin Round Magnum Cartucce di Aghi per Tatuaggi per la Fornitura di Macchine Rotanti per Tatuaggi

【DESIGN】- La cartuccia Magnum Shader è progettata per tatuaggi molto grandi e per alcune esigenze particolari. Lo scopo principale delle cartucce magnum rotonde o magnum curve è l’ombreggiatura e la miscelazione dei colori.

【APPLICAZIONI IN MODO DIFFUSO】- Il diametro di questi aghi per cartucce EZ Tattoo è di 0,3 mm (#10), a conicità lunga. Le cartucce EZ sono compatibili con la maggior parte delle impugnature e delle macchine standard. Adatte ai tatuatori professionisti e ai principianti del tatuaggio.

【ANTI-BACKFLOW】- Le cartucce con ago per tatuaggi EZ hanno una membrana di sicurezza all’interno del sistema di cartucce, che impedisce all’inchiostro di passare attraverso il tubo. Alloggiamento a basso profilo e migliore flusso di inchiostro e forma interna. Le cartucce hanno una punta di colore chiaro per facilitare il tatuaggio e una migliore visibilità.

【SICUREZZA】- Gli aghi della cartuccia per tatuaggi EZ sono realizzati in PVC di alto materiale e acciaio inossidabile di grado medico, abbastanza sani e durevoli da funzionare. Gli aghi per tatuaggi sono sterilizzati con gas E.O., ogni cartuccia è confezionata e sigillata singolarmente per una maggiore sicurezza e convenienza.

【SERVIZIO POST-VENDITA】- Se ha qualche problema o suggerimento sulle nostre cartucce per aghi per tatuaggi, ci contatti. La aiuteremo a risolvere i suoi problemi entro 24 ore. Benvenuto nella famiglia EZ TATTOO, siamo qui per lei.

Prezzo: 22,98 €

