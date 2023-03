EZ TATTOO Aghi per Cartucce Tatuaggio – 20 pezzi #10 (9RL) Bugpin Round Liner Cartucce di Aghi per Tatuaggi per la Fornitura di Macchine Rotanti per Tatuaggi – V SELECT

【Design】Alimentate dal V-System, le cartucce EZ Tattoo V Select sono dotate di un sistema di posizionamento di precisione e di una membrana elastica per generare prestazioni estreme per il tatuaggio, bilanciando la tensione della membrana per presentare una saturazione uniforme e ottimale sulla pelle in ogni colpo.

【Sistema di posizionamento】L’esclusivo sistema di posizionamento preciso delle cartucce EZ Tattoo V Select isola le vibrazioni dell’ago per una maggiore precisione, in modo da creare il movimento esatto e istruire il pixel esatto nel modo desiderato.

【Sistema V】Con il sistema V, il potenziale problema degli schizzi d’inchiostro è stato ridotto del 75 per cento e il nuovo design del guscio della cartuccia (a tutto tondo) fornirà un 20 per cento in più di accumulo d’inchiostro, più inchiostro va alla pelle e meno inchiostro viene sprecato. Flessibile, ma nitido e forte, le permette di tatuare linee perfette e nitide e ombreggiature morbide con un trauma minimo.

【Sicurezza e sterilizzazione】Gli aghi delle cartucce V SELECT utilizzano punte di colore chiaro, con una migliore visibilità. L’ago è realizzato in acciaio inossidabile chirurgico, sterilizzato al 100 per cento con gas EO e confezionato singolarmente. Alloggiamento a basso profilo e migliore flusso di inchiostro e sagomato all’interno, i bordi lisci eliminano ulteriori traumi.

【Servizio post-vendita】Se ha qualche problema o suggerimento sulle nostre cartucce per aghi per tatuaggi, ci contatti. La aiuteremo a risolvere i suoi problemi entro 24 ore. Benvenuto nella famiglia EZ TATTOO, siamo qui per lei.

Prezzo: 22,98 €

