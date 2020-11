Essort Spa Bath Pillow, Cuscino Vasca da Bagno PU da Bagno Cuscino Poggiatesta Ergonomico con Ventose Antiscivolo, Home Spa per Testa, Collo, Schiena e Spalle, 27 x 14 x 5 cm, Nero

❤【Design】: Cuscino da bagno antiscivolo con ventose, in cui per assicurarsi che si individua la posizione del rimangono forti, consentono di ascoltare comodo supporto testa e collo nella vasca da bagno, creano un’ esperienza davvero rilassante Spa.

❤【Alleviare lo stress】: Il cuscino da bagno è progettata per fornire il massimo livello di comfort per rilassare il corpo. Questo portatile tappetino da bagno schiuma ergonomica Utilizza la migliore per eliminare l’ affaticamento del collo. Si può leggere in la vasca da bagno. e ‘un modo perfetto per rilassarsi.

❤【Applicabile】: Adatto per adulti e bambini. Si tratta di un tappetino da bagno portatile per adulti e bambini. e ‘adatto anche per tutte le forme e dimensioni.

❤【Facile da installare】: Ventose possono essere fissato saldamente alla vasca. Semplicemente aspirerà la ventosa e posizionarlo nella posizione desiderata. Premere difficili da tenere tutte le ventose. Per rimuoverlo, tirare delicatamente la noduli su ogni ventosa.

❤【Miglior regalo】: Design alla vasca da bagno cuscino crediamo you will love it, è un grande regalo per gli amici, parenti e gli amanti. Nota: 1. Il nuovo prodotto può avere un leggero odore, può essere usato dopo averlo messo in luogo ventilato per alcuni giorni. 2. Asciugare in tempo dopo l’uso per evitare la proliferazione di batteri e influenzare l’aspirazione della ventosa.

Prezzo: 19,99 €

(alla data del Nov 13,2020 16:33:42 UTC – Dettagli)